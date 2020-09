Jovem com síndrome rara desafia diagnósticos e vira referência na internet

PUBLICIDADE

O jovem Gabriel da Fonseca, de 23 anos, foi diagnosticado com uma síndrome rara que, segundo os médicos, dificilmente possibilitaria que ele tivesse uma vida normal. Contrariando todas as estimativas e prognósticos, o estudante cursa uma faculdade e é tido como referência na internet ao contar sua história de superação.

Gabriel nasceu com a síndrome de Noonan. Devido a isso, ele tem algumas características decorrentes da doença, como olhos e peito mais espaçados, além de orelhas e pescoço de um tamanho diferente. Quando Gabriel nasceu, a médica explicou para os pais do jovem que ele poderia herdar problemas cardíacos e apresentar dificuldade de aprendizagem. A profissional falou ainda que isso poderia ser um motivo para eles não investirem em Gabriel.

Hoje, com o apoio dos pais, o jovem cursa o último ano de Educação Física em uma universidade. Com a ajuda da irmã e frequentando a mesma escola que ela, Gabriel passou por todos os processos de aprendizagem e por cada etapa de ensino.

Atualmente, ele utiliza as redes sociais para falar sobre a síndrome de Noonan. Com isso, o seu canal de vídeos na internet já conta com milhares de visualizações e se tornou um projeto ao qual o jovem pretende dar continuidade.