Jovem com doença renal que foi confundida com cólica luta por cirurgia

Diagnosticada com estenose de JUP, doença que prejudica o fluxo normal da urina, a jovem Laryssa Fernandes de Castro, de 18 anos, luta para conseguir uma cirurgia nos rins. Demorou anos para que a família recebesse o diagnóstico correto e a jovem piorou bastante desde então. De acordo com a mãe, Andreya Helena Fernandes da Silva, os médicos falavam que Laryssa estava com cólica e a mandavam de volta para casa. O Portal G1 conversou com a família.

Devido ao atraso no tratamento, a condição da jovem piorou até que a família optou por buscar a ajuda de especialistas. Só então a doença foi descoberta. A condição congênita ocasiona vias urinárias estreitas, fazendo com que a urina não siga fluxo normal.

Devido a isso, Laryssa ficou com acúmulo de líquido nos rins e sofreu diversas infecções. Além disso, a jovem passou a se queixar de dores intensas que a fizeram ir diversas vezes ao hospital. No entanto, mesmo após o diagnóstico, Laryssa apenas recebia a medicação e era liberada para voltar para casa em seguida.

Um exame realizado em um hospital particular apontou que a jovem estava com os rins comprometidos. Apenas 43% do direito funciona, e 56% do esquerdo. Com o acúmulo de problemas renais, ela passou a ter cálculo e também foi diagnosticada com pedra na vesícula, precisando tomar medicações fortes.

De acordo com Andreya Helena, o excesso de medicação tem feito a jovem passar mal, apresentando, além de enjoos, uma reação alérgica. Desde então, Laryssa já perdeu 15 kg e tem sofrido com dores fortes que chegam a causar desmaios.

A mãe destaca ainda que os sintomas da doença começaram a aparecer quando Laryssa ainda era pequena. Há cinco meses, os sintomas ficaram mais fortes e a necessidade de uma cirurgia ficou evidente.

No entanto, a operação e a internação custam R$ 25 mil e a família depende de uma campanha online para arcar com os custos. A família passa por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e, além disso, a jovem precisou se afastar do trabalho por causa do tratamento e das dores fortes.