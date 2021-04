Jovem coloca fogo na casa após mãe não deixá-lo jogar em celular

A mãe contou que não é primeira vez que seu filho se comporta assim. A polícia foi recebida com chutes e socos desferidos pelo adolescente

No último domingo (4), um adolescente de 13 anos colocou fogo na própria casa após sua mãe não autorizá-lo jogar no celular. De acordo com a Polícia Militar, o jovem precisou ser imobilizado pela equipe e até tentou pegar a arma de um dos agentes. O caso aconteceu em Goianésia (GO).

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava agressivo e sua mãe não deixou que ele jogasse um jogo de tiros. Na sequência, o jovem pegou o fósforo e álcool e ateou fogo na residência. A sala da casa foi destruída pelas chamas.

A mãe contou que não é a primeira vez que seu filho se comporta assim. A polícia foi recebida com chutes e socos desferidos pelo adolescente.

O adolescente foi levado para a delegacia e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Foi registrado um boletim de ocorrência e o jovem foi liberado.