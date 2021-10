Jovem coloca fogo em casa com sua família dentro após ter cigarro negado

O homem colocou fogo na casa onde seus parente viviam. O caso aconteceu em Contagem

Em liberdade há apenas um mês, um jovem, de 24 anos, com passagens pela polícia, fez sua família viver momentos desesperadores na madrugada desta quarta-feira, 24. O homem colocou fogo na casa onde seus parente viviam. O caso aconteceu em Contagem. O suspeito é usuário de drogas e teria perdido a paciência após a tia negar um cigarro a ele. O jovem foi preso em flagrante.

Em entrevista ao jornal O Tempo, a estudante Poliana Pereira Dias, de 19 anos, que é prima do autor, contou que a confusão começou no início da madrugada. “Ele estava doido de droga, foi na minha mãe e pediu um cigarro. A minha mãe não quis dar o cigarro e ele colocou fogo em tudo. A gente não sabe como ele conseguiu porque ele não tinha fósforo, ninguém deu para ele”, disse.

No momento da confusão, tia, a prima, a filha dela, de apenas 2 anos, um tio e a mãe do suspeito estavam no imóvel.

“Meu tio tentou apagar o fogo com um balde de água. Ele jogou vários baldes de água para tentar apagar, mas o fogo se alastrou. Queimou os dois andares, derrubou paredes e atingiu até os fios de energia da casa. Saímos correndo e minha mãe foi ficar comigo em um lote que eu olho, mas não sabemos para onde vamos depois”, contou Poliana.

Com passagem na polícia por roubo, o suspeito estava em liberdade há um mês “Tem trinta dias que ele foi solto. Ele é muito violento e já colocou fogo aqui antes. Ontem, depois do incêndio, eu chamei a polícia, que conseguiu localizar e prender ele”, acrescentou a prima.

O tio do suspeito, que é agente penitenciário disse estar muito muito abalado e conta já ter sido agredido pelo sobrinho. “Ele rouba bastante. A gente fica com receio porque ele fica agressivo e bate na gente. Já tomei uma pulada dele na cabeça”, relata.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Policia Civil.