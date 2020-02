Jovem baleada pelo ex-namorado morre após 17 dias internada

PUBLICIDADE 

Baleada pelo ex-namorado no início de fevereiro, em Nova Xavantina, Mato Grosso, a jovem Karina Souto, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira (18), após permanecer internada por 17 dias na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Barra do Garças.

De acordo com a Polícia Civil, Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, atirou duas vezes na ex-namorada e, em seguida, disparou contra a própria cabeça. Ele morreu. O caso foi registrado, em princípio, como tentativa de homicídio e suicídio.

Segundo Testemunhas, o homem foi até a residência onde Karina estava e começou uma discussão com a ex-namorada. O homem queria que voltar com o relacionamento.

Karina chegou a apresentar melhoras e foi diagnosticada “fora de perigo”, conforme a direção do hospital. No entanto, ela piorou e não resistiu aos ferimentos.