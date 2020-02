Jovem baleada no rosto e no tórax pelo ex-namorado, já respira sem aparelhos

Conforme as autoridades , Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, atirou duas vezes na ex-namorada e, em seguida, disparou contra a própria cabeça. Ele morreu. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e suicídio.

Karina estava com um grupo de amigos nos fundos da casa de uma amiga, no bairro Santa Mônica, em Nova Xavantina. Testemunhas contaram à polícia que Baltazar foi até a residência e começou uma discussão com a ex-namorada. O homem queria que ela voltasse a namorar com ele.