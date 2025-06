Jovem atleta morre após levar chute no rosto durante partida no interior do Ceará

O jovem atleta Rair Gomes, de 28 anos, morreu neste domingo (1º/6) no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim (CE), uma semana após sofrer um traumatismo craniano encefálico (TCE) durante uma partida de futebol amador no município de Parambu, no interior do Ceará.

De acordo com a família, Rair se machucou no último dia 25 de maio, quando levou um chute acidental no rosto durante a disputa de bola na localidade de Serrote Queimado, zona rural de Parambu. O atleta foi socorrido, mas teve morte encefálica declarada no dia 29 de maio. No entanto, os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados apenas no domingo.

Familiares acusam o hospital de negligência no atendimento, alegando que Rair aguardava uma cirurgia que não foi realizada antes da constatação da morte cerebral. Em nota, o Hospital Regional do Sertão Central afirmou que os atendimentos são realizados com “processos em saúde auditados periodicamente e métodos reconhecidos internacionalmente”.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Parambu, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).