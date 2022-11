Jovem assassinado após dizer para qual time torcia

O crime foi presenciado pelo MC Paulin da Capital, que se apresentava na festa. Em postagem nas redes sociais, o MC comentou sobre o crime e disse que achou que ia morrer

O jovem que foi assassinado a tiros na saída de uma festa no Bairro Coaçu, em Fortaleza, na madrugada do último sábado (19), morreu após dizer que torcia para o time do Fortaleza, segundo familiares. A festa era de comemoração dos 40 anos de uma torcida organizada do Ceará Sporting Club.

Lucas Saldanha tinha 24 anos e era estudante do curso de estatística da Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Ele disse. Tinha bebido, não estava bem. Ele era consciente de que não podia estar ali. Ele mesmo dava conselho para as pessoas. Mas isso não justifica tirar a vida do meu filho cruelmente. Quem sai com uma arma já sai com a intenção de matar”, disse Ana Paula, mãe da vítima.



A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso segue sendo investigado. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.

Jovem deixa dois filhos

Lucas Saldanha era casado e deixa dois filhos: um menino de quatro anos e uma bebê de apenas oito meses.

“Meu filho foi bem criado. Eu fiz tudo por ele. Somos de família simples, mas, sempre errando e acertando, procurei dar estudo, educação. E ver meu filho morto dessa maneira foi muito cruel”, disse a mãe.

“[Lucas] já estava passando a ser um pilar e um apoio para mim, como me sinto só por nossa família ser pequena, tinha até como um amparo para mim, alguém com quem eu contasse, e me ajudasse nos momentos difíceis da vida”, contou Ana Paula.

Cantor presenciou assassinato

O MC Paulin da Capital, 27 anos, dono do hit “Acredita”, presenciou o assassinato de Lucas. O cantor de funk relatou na rede social os momentos de tensão durante os disparos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acabei de fazer um show no Ceará, passei por uma situação, achei que ia morrer. Um mano deu oito tiros no cara na frente da minha van, na cara, no pescoço, no peito. Quase pega tudo em nós. Foi o maior desespero, todo mundo se jogou no chão. Graças a Deus, todo mundo está bem. A gente pensou que ia morrer”, disse MC Paulin da Capital em um vídeo.

Segundo o cantor paulista, momentos antes do crime ele estava tirando fotos com uma criança, que saiu correndo para fugir dos disparos.

“Podia acertar uma criança. Tirei foto com uma criança, a criança saiu correndo chorando desesperada. Maior susto mesmo. Matou o mano lá”, falou o cantor.



MC Paulin da Capital foi uma das atrações da festa de aniversário da torcida organizada do Ceará. Além dele, se apresentaram no local a dupla de funk carioca Cidinho e Doca.