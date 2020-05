Jovem agarra repórter em transmissão ao vivo e é preso no dia seguinte

PUBLICIDADE 

Um jovem, de 20 anos, identificado como Eric Farina, agarrou a repórter Gaynor Hall da WGN-TV, enquanto ela fazia uma transmissão ao vivo. A jornalista informava acerca do tempo na região de Shorewood (Illinois, EUA) no sábado (23). Após ser identificado, o jovem foi preso.

Após agarrar a repórter, Eric ainda proferiu uma obscenidade (“F… ela bem na b…”) antes de sair correndo. Muitos internautas que assistiram a ação se revoltaram e iniciaram uma campanha, através das redes sociais, para identificar o agressor. O jovem foi preso no domingo (24).

In case you missed WGN news… pic.twitter.com/NslG8kRKHo — Ashley Rose (@itsashleycakes) May 24, 2020

Após a prisão do rapaz, Gaynor agradeceu pelo apoio dos internautas. “Não foi engraçado. Você violou o meu espaço. Você me agarrou. Você me assustou. Valeu a pena?”, disse ela ao agressor.

Eric pagou uma fiança de US$ 2.500 (R$ 13,5 mil) e foi liberado.