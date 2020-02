Jornalista com acusações de dez mulheres por diferentes crimes, tem prisão mantida

Leonardo foi preso em novembro do ano passado ao desembarcar no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.

Pelo menos 10 mulheres fizeram denúncia contra o homem na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. Leonardo Heitor trabalhava como assessor na Assembleia Legislativa e foi exonerado do cargo após as denúncias.

Nos perfis falsos, o suspeito usava a foto de um homem que mora em Portugal e que seria amigo de um conhecido do jornalista. Em uma postagem no perfil dele no Facebook, ele diz ter registrado um boletim de ocorrência contra o suspeito por uso indevido de imagem.