Jogadores agridem o próprio técnico após partida de basquete

PUBLICIDADE 

O técnico de basquete Malcolm X. Shabazz High School, de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi agredido por jogadores do próprio time.

A delegação estava voltando ao colégio de ensino médio após um jogo quando o técnico foi perseguido do lado de fora por atletas. Ele acabou derrubado no chão, levando socos e pontapés de pelo menos quatro comandados.

A investigação da polícia aponta que, na volta do jogo, ainda no ônibus, atletas estavam praticando bullying contra um colega de time. Quando o técnico interveio, ele passou a ser ativo das agressões do grupo.

Todos os agressores foram suspensos. O técnico foi encaminhado ao hospital e liberado após atendimento.