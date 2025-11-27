João do Grau sai da prisão após pagar fiança de R$ 30 mil

O influenciador João Victor de Souza Alves Pereira, conhecido como João do Grau, deixou a prisão nesta quarta-feira (26/11) após pagar uma fiança de R$ 30 mil. Ele havia sido detido na terça-feira (25/11), em Jacupiranga, no interior de São Paulo, por porte ilegal de armas, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro.

Além do pagamento, a Justiça determinou medidas cautelares: o influenciador não poderá se ausentar da cidade por mais de cinco dias sem comunicar as autoridades e deverá informar qualquer alteração de endereço.

Aos 22 anos, João do Grau ganhou notoriedade publicando vídeos em que aparecia exibindo bens de alto valor e realizando manobras de motocicleta — marca registrada de seus conteúdos. “Comecei a empinar moto com 10 anos. Quando fiz 15, passei a postar os vídeos que meu pai, Rodolfo, gravava”, contou ele em entrevista a uma revista em 2023. Suas redes sociais também continham publicações sobre prêmios e rifas virtuais.

Ao ser liberado, o influenciador publicou um vídeo deixando a delegacia. “Saindo pela porta da frente, quem não deve não teme. Liberdade, meus amigos”, escreveu, dizendo ainda que pretende “voltar de um jeito que ninguém nunca viu”.

João já era investigado desde 2021. Os mandados cumpridos nesta terça-feira visavam apurar supostas infrações de trânsito, realização de rifas ilegais, movimentações financeiras suspeitas e possível lavagem de dinheiro. Durante a operação, porém, ele acabou autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil realizou buscas em 13 locais em Jacupiranga, Registro e Cananéia. Em um dos imóveis, foram localizadas uma pistola de uso restrito e um revólver com numeração raspada. As equipes também apreenderam 93 veículos — 44 motos, 15 automóveis e três motos aquáticas — além de R$ 59 mil em espécie e R$ 423 mil em cheques.