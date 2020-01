Jibóia Arco Íris da susto em moradores de cidade no Mato Grosso

PUBLICIDADE 

Conhecida como jiboia arco-íris, uma cobra da espécie salamanta foi vista por moradores de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, no último domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores se assustaram com o animal e comunicaram as autoridades.O animal foi levado para uma área de mata.

A jiboia tinha aproximadamente 1.30 metro de comprimento.