Jean ficará longe da mulher e só poderá ver as filhas sob supervisão

PUBLICIDADE 

Após deixar a prisão, o goleiro Jean Fernandes não poderá, em qualquer hipótese, ter contato com a esposa, Milena Bemfica, e só poderá ver as filhas acompanhado de terceiros. A decisão foi proferida pela Justiça dos Estados Unidos em audiência realizada nesta quinta-feira (19).

Acusado de agredir a esposa durante discussão, o atleta do São Paulo foi preso na quarta-feira (18) e solto no dia seguinte.

O jogador deixou a penitenciária do Condado de Orange. Mesmo com a soltura, de acordo com o Portal G1, o atleta continuará a ser processado na Flórida, pelo crime de violência doméstica.

Autorizado a voltar para o Brasil, Jean deve responder à Justiça dos EUA por meio de advogado constituído no estado americano.