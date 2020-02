Jacaré é encontrado em loja de roupas após chuva

PUBLICIDADE 

Na manhã dessa segunda-feira (10), um jacaré foi encontrado em frente a uma loja de roupas no litoral de São Paulo. Segundo o G1, o animal tinha cerca de 1,5 metro e foi resgatado pela Polícia Ambiental Marítima.

Segundo a Polícia Ambiental, ocorrências desse tipo aumentam no período de chuvas. Além do jacaré em frente à loja, três peixes foram encontrados nesta terça-feira (11) por funcionários do Aeroclube de São Paulo, na Zona Norte da cidade.

Um dos peixes foi visto nadando no pátio do aeroporto, onde as aeronaves taxiam. Segundo funcionários do local, os peixes foram encontrados assim que a água começou a baixar.