Izadora Mourão: Mãe assume autoria de assassinato de filha

Durante a audiência de instrução do caso Izadora Mourão, a mãe, Maria Nerci Mourão assumiu a autoria do assassinato da filha. Izadora tinha 41 anos e foi morta a facadas no início deste ano.

Os advogados que defendem Maria Nerci o irmão de Izadora, João Paulo Mourão, alegam que somente a mãe participou do assassinato.

O depoimento em que Maria assume o assassinato da filha ocorreu na quarta-feira, 23, em Pedro II, cidade onde o crime ocorreu.