Italiano perde R$ 4 mi em golpe achando que namorava Alessandra Ambrosio

O caso foi revelado na terça-feira (23) por um canal de TV italiano que reuniu provas de que o homem estava sendo enganado

Um jogador de vôlei italiano perdeu mais de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) em um golpe. Durante 15 anos ele achou que namorava a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Roberto Cazzaniga acreditava que namorava à distância com a brasileira, após conhecer uma pessoa pela internet que usava as fotos dela, mas se identificava como Maya.

O caso foi revelado na terça-feira (23) por um canal de TV italiano que reuniu provas de que o homem estava sendo enganado. O pedido de investigação ao programa da “Mediaset” veio da própria família do jogador, que estava preocupada com ele e desconfiada da situação.

De acordo com o portal “Il Fatto Quotidiano”, Cazzaniga chegou a fazer empréstimos para enviar o dinheiro pedido pela namorada falsa. “Um dia ele estava no quarto, no escuro. Eu o vejo chorar, pergunto o que ele tem e ele me diz que se apaixonou, mas essa mulher está na UTI, prestes a fazer uma operação cardíaca”, disse o irmão da vítima.

“Tenho tantas dívidas, não é fácil ‘acordar do coma’”, disse Cazzaniga, aos prantos, durante a revelação.

Segundo a imprensa local, três pessoas estavam envolvidas no esquema para extorquir dinheiro do atleta: uma suposta amiga da vítima, que passou o contato de “Maya”, o namorado dessa amiga e uma mulher de 50 anos, que vive na Sardenha, chamada Valeria, e que fingia ser Alessandra Ambrosio nos telefonemas.

Depois do catfishing (tipo de golpe em que se cria um perfil falso na internet) ser desmascarado pelo programa de TV, Cazzaniga procurou a polícia para prestar queixa e o caso será apurado.

Estadão Conteúdo