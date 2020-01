Irmãos são assassinados a tiros

PUBLICIDADE 

Na noite dessa quarta-feira (1º), a Polícia Militar de Alagoas registrou, na região metropolitana de Maceió, um duplo homicídio.

Segundo policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), as vítimas são os irmãos Leonardo Marcolino da Silva, 27 anos, e Daniel Marcolino da Silva, 24. Eles foram assassinados a tiros na frente de casa e Daniel foi encontrado com um canivete cravado nas costas.

A PM acionou os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para fazer a perícia e recolheram o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.