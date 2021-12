Irmãos de 3 e 13 anos morrem após beberem soda cáustica

O irmão menor confundiu o produto com refrigerante; a irmã, se sentindo culpada, também bebeu a soda

Um acidente doméstico provocou a morte de dois irmãos de 3 e 13 anos na cidade de Santo Amaro, na Bahia. O garoto e a adolescente ingeriram soda cáustica e não resistiram.

O menino de 3 anos confundiu a soda com refrigerante. De acordo com a polícia, a irmã recebeu ordem da mãe para guardar a substância debaixo da pia, mas deixou em cima da mesa, e o irmão acabou tendo acesso. A adolescente se sentiu culpada pela morte do irmão e resolveu também ingerir a soda cáustica.

Ambos chegaram a ser socorridos por vizinhos e encaminhados para o hospital da cidade, mas não resistiram. A Polícia Civil vai apurar se houve negligência da mãe. O produto teria sido usado por ela para lavar o banheiro.

“Em casos como esse, em que o dano afeta o autor, como a perda de dois filhos, não se aplica a pena pelo crime, porque se entende que a mãe já foi penalizada com a morte dos filhos. Mas quem vai decidir é o juiz”, explicou o delegado Rafael Almeida à imprensa.