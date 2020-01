Irmãos de 1, 3 e 4 anos são resgatados sozinhos em casa

PUBLICIDADE 

Três crianças, com idades de um ano e nove meses, três e quatro anos, foram resgatadas por policiais civis e Conselho Tutelar em situação de abandono em uma casa. O resgate ocorreu no início desta semana.

De acordo com um conselheiro tutelar, foi feita uma denúncia anônima de que o pai deixava as crianças sozinhas de dois a três dias em casa. Quando as autoridades chegaram ao local, constataram que era verídico.

Ainda de acordo com o conselheiro, as crianças estavam pálidas, molhadas e com fome quando foram resgatadas. Os três estão em um abrigo e aguardam decisão da justiça sobre o caso. Além disso, ele informou que o pai teria dito que só tinha ido até a casa do avô buscar comida.

O pai foi preso em flagrante e liberado no dia seguinte após pagar fiança no valor de R$ 1,5 mil. De acordo com a polícia, os pais das crianças são separados, e o pai era responsável pelos menores. A mãe ainda não foi localizada.

O caso ocorreu em Tarauacá-AC.