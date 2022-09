Irmãos advogados são presos suspeitos de maus-tratos

A Polícia Civil informou que recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar ao imóvel, encontrou os animais extremamente magros e muitas fezes espalhadas no fundo do local

Dois irmãos que são advogados foram presos suspeitos de maus-tratos contra seis cães que estavam no escritório de advocacia deles, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

A Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) informou que foi notificada e designou um representante para acompanhar todos os procedimentos relacionados à prisão. A comissão ressaltou a importância da observância e respeito às prerrogativas da advocacia, da fiscalização da conduta profissional e das políticas públicas de proteção aos animais.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (27), em um escritório localizado no Setor Central. Conforme a políca, os advogados têm 30 e 39 anos. Eles estavam no imóvel no momento que a polícia chegou e alegaram que uma doença era o motivo de os animais estarem tão magros.

A PC explicou que os policiais que atenderam a ocorrência pediram para que um dos homens colocasse ração para os cachorros e, de imediato, todos comeram com muita rapidez. Para a equipe policial, foi a prova de que os animais estavam famintos e não doentes.

Com isso, os advogados foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da cidade. A PC informou que eles ficarão presos até a realização da audiência de custódia pelo juiz responsável, a qual não tinha sido atualizada até a última atualização desta reportagem.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi acionada para o resgate dos animais. Os cães foram examinados por um médico veterinário, que constatou o crime de maus-tratos. A secretaria informou que os seis cachorros foram encaminhados para um abrigo da cidade.