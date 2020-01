Irmão secreto de Cazuza deve receber herança milionária após ser revelado

PUBLICIDADE 

De acordo com o jornalista Alessandro Lobianco, a mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, acabou descobrindo um meio-irmão do cantor. Isso porque, após a morte do marido, o produtor João Araújo, o testamento veio a público.

No documento, o pai de Cazuza revelou que teve outro filho – Carlos Augusto Filgueira Magioli. O homem é Capitão de fragata da Marinha Brasileira e nunca conheceu Cazuza.

Um exame de DNA foi realizado em 2009 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o protocolo comprovou o parentesco entre Carlos Magioli e Cazuza.

Agora, o novo irmão deve herdar a herança de Cazuza por direito, em um valor estimado a R$ 20 milhões. O pai de ambos, João Araújo, faleceu em 2013 aos 78 anos. Até então, a informação era abafada da mídia.