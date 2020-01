Irmão de Paquetá, do Milan, aparece fortemente armado em festa

PUBLICIDADE 

Matheus Paquetá, irmão do jogador do Milan Lucas Paquetá, foi visto segurando um fuzil enquanto se divertia em uma festa na comunidade do Catumbi, no Rio de Janeiro. Além do fuzil, Matheus porta uma pistola na cintura. Veja as imagens:

A reportagem é do Jornal da Record. Segundo um especialista em armas explica à emissora, Matheus portava um fuzil HK, de fabricação alemã, modelo G3, calibre 762. A arma chega a disparar 600 tiros por minuto, com alcance de 4 km. Na cintura, o irmão de Lucas Paquetá guardava uma pistola glock, de fabricação austríaca.

Assim como o irmão, Matheus também é atleta. Já atuou pelo Tombense-MG e jogou até na Europa, pelo Monza-ITA. Já Lucas Paquetá está tendo mais notoriedade na carreira: foi criado na base do Flamengo e teve destaque no clube antes de ser transferido para o Milan, também da Itália. Lucas já vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

A assessoria do atleta afirma que o vídeo foi uma “brincadeira de mau gosto” e alega que Matheus Paquetá não tem qualquer envolvimento com tráfico de drogas ou outro tipo de crime.