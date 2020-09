Internautas se mobilizam para ajudar entregador assaltado durante trabalho

PUBLICIDADE

O entregador de comida por aplicativo Bruno Henrique da Silva, de 38 anos, foi assaltado por dois homens, no último sábado (29). Os suspeitos roubaram o celular e a bicicleta do trabalhador, objetos fundamentais para a realização do seu ofício. No entanto, o assalto foi filmado por câmeras de monitoramento e acabou repercutindo nas redes sociais. Com isso, diversos internautas se mobilizaram para ajudar Bruno.

Bruno voltou ao trabalho de entregas, que representa 80% de sua renda. Sem o celular, ele está utilizando um aparelho emprestado de um amigo. No dia em que foi abordado pelos assaltantes, o entregador havia saído de um trabalho que realizava em um restaurante, por volta das 21h. Em seguida, ele iniciou o serviço de entregas por aplicativo.

O primeiro trabalho da noite foi em um restaurante do Centro de São Vicente-SP. Após pegar o produto, ele se dirigiu até o endereço do cliente, na Rua Benedito Calixto. No entanto, ao chegar na porta da residência, os suspeitos o surpreenderam. Um dos assaltantes apontou um revólver para a cabeça da vítima, enquanto o outro ficou aguardando o fim da ação montado em outra bicicleta.

O cliente da residência saiu pouco tempo depois e ofereceu ajuda ao entregador. “Ele pegou o pedido e me ofereceu ajuda, mas falei que não precisava. Estava assustado e chateado e só queria ir para casa. Fui embora, não fiz boletim e só bloqueei o chip”, Relatou Bruno ao Portal G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação dos suspeitas foi registrada por câmeras de monitoramento. A gravação foi postada nas redes sociais e rapidamente repercutiu. Com isso, vários internautas se mobilizaram para criar uma campanha online, a fim de ajudá-lo a comprar um novo celular. Bruno também ganhou uma bicicleta de um rapaz que viu o vídeo. Ambos se falaram por meio das redes sociais e se dirigiram até uma loja de bicicletas.