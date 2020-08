Internautas especulam que boneca do mal Annabelle tenha fugido de museu

PUBLICIDADE

A boneca Annabelle, que protagonizou os filmes de terror “Invocação do Mal” e “Annabelle” foi o tema de diversas postagens na internet, nesta sexta-feira (14). Os internautas passaram a especular sobre uma possível fuga da boneca, que deveria estar em um museu nos Estados Unidos.

O murmúrio nas redes sociais foi provocado pela postagem de um vídeo, feito pela distribuidora Warner. No registro, Annabelle fica entediada dos seus 151 dias de reclusão devido à pandemia e foge do museu vestindo uma máscara, como aconselham as autoridades sanitárias. Na internet, algumas pessoas alegaram que a boneca estaria indo para o Brasil.

A versão real da boneca, que inspirou as obras cinematográficas, se encontra no Museu Oculto dos Warren, na cidade de Monroe, em Connecticut, pertencente a um casal – Ed e Lorraine Warren – que se dedicava a pesquisar assuntos sobrenaturais.

A história sinistra do brinquedo é datada de 1968, quando uma estudante de enfermagem ganhou uma boneca com o nome Ragged Ann. Devido a uma série de eventos, foi constatado pelo casal de americanos que a boneca estava amaldiçoada. O brinquedo teria sido possuído pelo espírito de uma garota morta, chamada Annabelle.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE