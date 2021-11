Integrante do PCC ameaçava, extorquia e expulsava moradores em bairro de Fortaleza

Uma moradora viu o marido ser assassinado por não ceder às ameaças da facção criminosa para que abandonassem suas casas

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) é acusado de ameaçar de morte, extorquir e expulsar moradores de suas casas no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza-CE. O Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu denúncia na terça-feira (16) contra o indivíduo.

Por conta da conduta criminosa no bairro, um morador foi ameaçado de morte e obrigado a sair de casa e a entregar cinco casas de sua propriedade nas imediações. Uma outra moradora do bairro teve o marido assassinado por não ceder às ameaças da facção criminosa para que abandonassem suas casas. Ela e o marido moravam em área do Quintino Cunha dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), mas se deslocavam com frequência a uma outra parte do bairro, dominada pelo Comando Vermelho, para visitar a mãe da vítima.

Segundo a investigação realizada, integrantes da referida facção criminosa manifestaram especial interesse na expulsão pelo fato de o município de Fortaleza estar cadastrando moradores do local, a quem seriam destinados benefícios sociais e eventuais indenizações, visando à construção da Avenida e do calçadão do Rio Maranguapinho.

As ameaças ocorreram, em especial, nas Ruas Baixa dos Milagres, Major Adelino e na Travessa Monte Rey. A equipe de investigação do 10º Distrito Policial não obteve mais informações sobre a totalidade das expulsões “em razão do medo da população em sofrer represálias por parte da facção criminosa”.