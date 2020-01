Inquilino coloca fogo em casa após discutir com dona do imóvel

PUBLICIDADE 

Uma casa ficou destruída nesta terça-feira (28), após ser atingida por um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um inquilino foi o responsável pelas chamas depois de discutir com a proprietária do imóvel.

De acordo com a ocorrência, não houve feridos e 70% do imóvel foi danificado por conta do fogo. A casa tem vários quartos e são alugados para outras pessoas.

Segundo os bombeiros, a corporação demorou cerca de uma hora e meia para controlar as chamas e foram usados cerca de 10 mil litros de água.