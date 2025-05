Influenciador é preso após atropelar e matar motociclista por aplicativo em Salvador

O influenciador digital Enzo Santana Machado foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26), em Salvador, após atropelar e matar um motociclista que trabalhava por aplicativo. Segundo a polícia, ele dirigia embriagado e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A vítima, identificada como Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, trabalhava quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo influenciador, no bairro Matatu de Brotas. O impacto foi frontal e Uzias morreu no local.

De acordo com familiares, Uzias havia feito uma pausa no expediente no domingo (25) para comemorar o aniversário de 95 anos da avó. O acidente aconteceu por volta de meia-noite, quando ele já encerrava as entregas.

Pai de dois filhos, de 18 e 16 anos, Uzias também cuidava de sete sobrinhos, após perder uma irmã vítima de feminicídio e outro parente na pandemia de Covid-19.

Após o acidente, Enzo Santana foi até uma delegacia pedir ajuda tanto para si quanto para a vítima, mas acabou preso por estar dirigindo sem habilitação e sob efeito de álcool. Ele permanece detido na manhã desta segunda-feira.

Enzo é conhecido nas redes sociais, onde acumulava 168 mil seguidores. Ele é casado com a influenciadora Radija Pereira, que possui cerca de 3 milhões de seguidores. Após a repercussão do caso, ambos desativaram seus perfis nas redes sociais.