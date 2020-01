Influencer posta foto de hematomas e relata ter sido agredida pelo namorado

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23), a digital influencer Carla Marina Reis de Morais, conhecida como ‘Carla Bora’, fez publicações nos stories do Instagram mostrando hematomas no corpo e afirmando que foi agredida pelo namorado.

Na publicação, a influencer tranquiliza os seguidores. “Sobre minha situação, já consegui resolver tudo. Já tomei todas as providências cabíveis”, disse.

Uma foto publicada pela jovem mostra hematomas no braço que, segunda ela, são devido às agressões do suspeito.

“Fiz a publicação como alerta para todas as mulheres e também é uma forma de me proteger. Senti segurança depois disso, porque já tinha conversado com ele, mas não resolveu. Dessa forma, talvez ele pare de me procurar”, explicou.

De acordo com Carla, as agressões ocorreram nos dias 15 e 17 deste mês. Ela terminou o relacionamento e se mudou do apartamento, onde morava com o namorado, para casa da família, ainda conforme o relato da vítima.

Carla Marina é de Cuiabá-MT, local onde o caso teria ocorrido, e faz sucesso nas redes sociais por causa da voz grossa. A repercussão foi maior ainda quando ela aderiu a frase ao personagem dela ‘Karlão’.