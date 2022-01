Influencer conta que doou rim para o namorado e, após operação, descobriu que ele era casado

O vídeo ao som de “Favorite Crime”, da Olivia Rodrigo, viralizou e ultrapassou 1 milhão de curtidas e recebeu 9,6 milhões de visualizações

A tiktoker Marjos Lara chocou a internet ao contar sobre sua decepção amorosa. Ela conta que doou um rim para um ex-namorado e, após o procedimento, descobriu que ele era casado. O vídeo ao som de “Favorite Crime”, da Olivia Rodrigo, viralizou e ultrapassou 1 milhão de curtidas e recebeu 9,6 milhões de visualizações.



“Sem dúvida, eu ganho esse ‘trend'”, escreveu ela em espanhol na legenda do vídeo, publicado no dia 7. “Eu doei meu rim para você viver mais e quando você saiu da cirurgia sua esposa chegou”.



“Ok, mas essa menina ganhou de todos :(“, comentou um usuário da rede social.



“Não acredito… necessito de provas. Não acredito em você, necessito de provas… não posso acreditar”, disse outro.



“Acho que já estão inventando para ganhar seguidores”, escreveu mais um.

“Olha pelo lado positivo, ele ficou pra sempre com um pedacinho seu”, diz outro comentário.



A publicação viralizou rapidamente e virou notícia em portais do México e do Peru. Usuários da rede reagiram com espanto à história, e duvidaram sobre sua veracidade.



Lara postou as provas para quem achou que era só uma brincadeira, a jovem gravou outro vídeo mostrando uma cicatriz.



“É muito fina. Admito que fizeram um bom trabalho”, explicou.