Indígena é preso suspeito de estuprar filha de 9 anos

Um indígena de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de 9 anos, na tarde de terça-feira (28). O caso aconteceu em anta Rosa do Purus, no interior do Acre. De acordo com o depoimento da vítima, os abusos ocorriam há um ano.

Segundo as autoridades, o homem foi encontrado no Centro da cidade e foi levado para a delegacia. A prisão foi feita pela Polícia Militar, em apoio ao Conselho Tutelar do município, que recebeu denúncia de abandono de incapaz e também de abuso sexual.

A menina revelou à polícia que o pai não deixava ela dormir à noite tocando nas partes íntimas dela, quando bebia. A menina era castigada e apanhava se negasse ou fizesse algum barulho durante os abusos.

O irmão da vítima foi levado para a casa de parentes e ela está sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O homem foi levado para a delegacia e espera o alvará da prisão preventiva, para depois ser encaminhado ao presídio de Sena Madureira.