Indígena é preso por estuprar e engravidar menina de 11 anos

Policiais das delegacias Sede e de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, sob a supervisão da Delegacia Seccional de Itanhaém, cumpriram na última sexta-feira (7), no bairro Vera Cruz, uma mandado de prisão contra um indígena, de 32 anos, investigado por estuprar uma criança, de 11, que engravidou, ele foi detido enquanto estava a caminho da aldeia Aguapeu, em Mongaguá (SP), para visitar o pai.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o indígena estava morando em Itariri, no Vale do Ribeira, e já o vinham acompanhado. A prisão foi realizada no trajeto do homem à Mongaguá, na aldeia em que consumou o crime, e onde até hoje mora o pai.

Após a captura, o indígena foi levado ao Pronto-socorro Central do município, onde foi atendido e liberado. Diante dos fatos, o delegado determinou a prisão e o encaminhamento dele à cadeia.

O crime ocorreu em 2021. À época, um indigenista representante da Fundação Nacional dos Povos Indígena (Funai), de 47 anos, e um professor da escola, de 31, registraram o caso na DDM de Itanhaém (SP).