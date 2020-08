Indígena é presa suspeita de matar o marido a facada

PUBLICIDADE

Uma mulher indígena, de 45 anos, foi presa, por volta das 23h, suspeita de matar o marido, de 50 anos, nesse domingo (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, a indígena alegou à polícia que havia bebido com o marido no período da tarde. Ao anoitecer, os dois iniciaram uma discussão e ela saiu de casa. Ao retornar, a mulher teria se deparado com o marido caído no chão e pediu a ajuda do vizinho.

No entanto, a polícia constatou que a mulher é a principal suspeita de ter matado o marido com uma facada no peito. Alguns vizinhos relataram ter ouvido gritos da acusada durante a briga com a vítima. A polícia foi acionada, mas, quando as autoridades chegaram, a suspeita havia trocado de blusa. O caso ocorreu na aldeia Bororó, em Dourados, a 210 quilômetros de Campo Grande.

Ainda de acordo com os vizinhos, a mulher vestia uma blusa branca com manchas de sangue, e depois trocou por uma limpa de cor preta. Os investigadores encontraram a roupa suja de sangue e a arma do crime, posteriormente. O material foi apreendido e a indígena foi autuada em flagrante por homicídio.

