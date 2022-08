Indígena é morta estrangulada por companheiro, em MS

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta durante uma briga por ciúmes

O indígena guarani-kaiowá, Reinaldo Rodrigues Arce, de 30 anos, suspeito de matar por estrangulamento a companheira, Rosa Rodrigues, de 29 anos, permaneceu no local do crime alegou que ela teria cometido suicídio. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (2), na aldeia Amambai (MS).

Lideranças indígenas relataram que viram o casal entrando na residência, e pouco tempo depois Reinaldo saiu dizendo que Rosa teria se enforcado e estava morta.

De acordo com o registro policial, líderes da aldeia acionaram a Casa de Saúde do Índio (CASAI), por suspeitarem da situação. A perícia, Polícia Civil, através do Setor de Investigação Geral (SIG) e Polícia Militar foram até o local e encontraram Rosa morta e com marcas de estrangulamento.

A secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) aponta que 27 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado em 2022. O número é o acumulado de casos entre 1º de janeiro e 2 de agosto.

A Polícia Civil prendeu Reinaldo em flagrante e já pediu a conversão em prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar na Delegacia de Polícia Civil de Amambai e será investigado.