Incêndio quase mata tio de proprietários de imóvel que dormia no local

Dois homens são procurados por causar um incêndio em um imóvel na madrugada desta terça-feira (25), no conjunto Antônio Lins, em Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os proprietários do imóvel estão viajando, no entanto, um tio dos donos, que estava dormindo no local, sofreu ferimentos leves.

De acordo com os Bombeiros, a vítima informou que estava dormindo no imóvel, quando foi surpreendido por duas pessoas não identificadas.

Um dos criminosos estava com um material parecido com estopa de pano e atearam fogo no local. Testemunhas contaram aos bombeiros que o vidro da janela foi quebrado e um dos criminosos incendiou o colchão de um quarto. O outro criminoso fez a mesma ação em outro quarto, onde funcionava uma mercearia.

O homem que dormia no local tentou sair do imóvel quebrando a parte de baixo da porta, mas o fogo se alastrou e afetou toda a edificação. Ele sofreu um hematoma na região do tórax depois de ser atingido por uma porta que caiu.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local, apagaram as chamas e fizeram o socorro da vítima.