Incêndio no Pantanal destrói vegetação e escadaria de ponto turístico; assista

PUBLICIDADE

Um dos incêndios que vêm atingindo a região do Pantanal mato-grossense foi responsável pela destruição de um dos principais pontos turísticos da região, nesse domingo (13). Foram divulgadas imagens da escadaria da Dolina Água Milagrosa, localizada em Cáceres-MT, completamente em chamas.

O ponto turístico fica a 250 km de Cuiabá. Pelos registro do local após o incêndio, é possível notar que o fogo destruiu a vegetação e a escadaria que dá acesso ao local. Os incêndios que atingem o Pantanal já devastaram uma área de 2 milhões de hectares do bioma.

Alguns moradores da região tentaram apagar o fogo a tempo.

“Tivemos a ajuda de alguns vizinhos. Acionamos os bombeiros, mas eles não puderam atender ao chamado, porque estariam apagando incêndios em outros locais. Infelizmente, não tivemos êxito ao apagar esse fogo”, contou Marcelo Crastillon, proprietário da fazenda Dolina Água Milagrosa, ao Portal G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o proprietário, as chamas que destruíram a escadaria e a vegetação local estão se espalhando para as fazendas vizinhas. Marcelo relatou que vive no local há mais de 50 anos e nunca viu um incêndio dessa proporção antes. O morador estima que o local poderá ser reaberto apenas no próximo ano, após a reconstrução da escadaria.