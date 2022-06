Incêndio em centro para dependentes químicos mata 11 pessoas no Rio Grande do Sul

Na noite desta quinta-feira, 23, um incêndio em um centro de reabilitação para dependentes químicos matou 11 pessoas em Carazinho

Na noite desta quinta-feira, 23, segundo autoridades do Corpo de Bombeiros local, um incêndio em um centro de reabilitação para dependentes químicos matou 11 pessoas em Carazinho, no noroeste do Rio Grande do Sul.

A tragédia ocorreu no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat), no bairro Vila Rica. Segundo o Instituto-Geral de Perícias gaúcho, duas equipes de perícia trabalham no local do incêndio.

“Todos os Postos Médicos-Legais da região foram acionados para as necropsias e reconhecimento das vítimas”, informou o órgão, em sua conta no Twitter.

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), disse em sua conta no Twitter que acompanha, junto as forças de segurança, o atendimento prestado desde os primeiros momentos à ocorrência da madrugada.

“Nossa solidariedade aos familiares, amigos e vítimas, assim como nossas orações para a pronta recuperação dos feridos”, afirmou.