Incêndio em barraco no Assentamento 10 de junho, no Recanto das Emas — DF

Nesta quinta-feira, 28, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio em barraco no Assentamento 10 de Junho, Recanto das Emas

Na noite desta quinta-feira, 28, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente a um incêndio em barraco, empenhando 03 viaturas e 12 militares, no Assentamento 10 de Junho, situado no Núcleo Rural Monjolo, Região do Recanto das Emas, Distrito Federal.

Por tratar-se de uma região rural de difícil acesso, as viaturas de porte pesado, tiveram uma certa dificuldade no deslocamento.

Chegando ao local, as equipe de socorro se depararam com um incêndio generalizado com fumaça saindo de um barraco constituído, predominantemente, por chapas de madeira, telhado de zinco entre outros materiais de combustão rápida, localizado próximo ao Espaço Recanto Sertanejo (Bar da Ronia).

Imediatamente os bombeiros iniciaram o combate às chamas, que teve a duração de aproximadamente 15 minutos, até que o fogo fosse debelado, sendo utilizados cerca de 800 litros de água.

A moradia era composta por quatro cômodos, e no momento do incidente, a família estava no interior da mesma, conseguindo sair com segurança, acionar o CBMDF e aguardar o socorro em local seguro. Não houve vítimas nem animais feridos decorrentes do incidente.

O barraco foi completamente consumido pelas chamas, que após serem debeladas, foi realizado o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos, considerando ser uma área rural com vegetação, tendo a preocupação para que as chamas não se propagassem para outras áreas.