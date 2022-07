Incêndio deixa 12 ônibus queimados em garagem de empresa em São Luís

Na madrugada desta quarta-feira, 06, um incêndio deixou 12 ônibus completamente queimados na garagem da empresa Ratrans, em São Luís

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 3h desta quarta logo após um motorista ter estacionado um ônibus que sem motivo aparente começou a pegar fogo. As chamas se alastraram e começaram a atingir os outros 11 veículos que ficaram destruídos.

Um motorista acabou passando mal por inalar muito fumaça. Ele foi socorrido e já está fora de perigo. Para evitar que os outros ônibus fossem atingidos eles foram colocados do lado de fora da garagem.

O Corpo de Bombeiros teve que mobilizar sete viaturas de combate a incêndio para ser transportado até o local para tentar conter as chamas. Ainda não há informação das causas do incêndio.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) informa que tão logo tomou ciência do incêndio na empresa Ratrans, que faz parte do Consórcio Central, adotou as providências, substituindo os veículos queimados por ônibus de outras empresas que fazem parte do sistema urbano, para que os serviços de transporte das linhas atendidas pela empresa não sofressem maiores impactos.

A equipe de Fiscalização e Transporte da SMTT está acompanhando a saída dos veículos e o início da operação das linhas para o atendimento necessário à população.

A SMTT ressalta que está monitorando o ocorrido junto a empresa Ratrans, aguardando as investigações sobre o caso.