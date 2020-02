Imagens mostram homem dormindo no banco do motorista de veículo 

PUBLICIDADE 

Imagens flagraram um homem dormindo no banco do motorista de um carro que trafegava pelo Rio de Janeiro neste domingo (9). O sujeito dividia o banco do motorista com outra pessoa, que dirigia o veículo.

O carro, que estava lotado com quatro homens nos dois bancos da frente, ainda circulava sem a placa da frente e todo amassado. O veículo também não tinha o parachoque traseiro e carregava várias mercadorias soltas na caçamba.

A Guarda Municipal diz que o motorista colocou várias vidas em risco. Segundo o órgão, em caso de flagrante, o motorista é multado e o carro levado para um depósito. A Guarda ressaltou que aplicou quase R$ 570 mil multas no ano passado.