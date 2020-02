Imagem impressionante de camundongos ‘brigando’ ganha prêmio de fotografia

PUBLICIDADE 

Sam Rowley ficou tão fascinado com os pequenos camundongos pretos que correm pelas plataformas e pelos trilhos do metrô de Londres que passou uma semana em uma estação tentando fotografá-los.

Foi quando, numa noite, ele capturou a imagem de dois roedores brigando lireralmente por um pedaço de comida deixado para trás por um passageiro.

O empenho de Sam para obter o registro foi recompensado com o prêmio Wildlife Photographer of the Year: Lumix people’s choice award (eleito pelo público).

Os fãs do renomado concurso anual de fotografia foram convidados a selecionar algumas imagens que não foram escolhidas pelo painel de juízes para premiação principal, em outubro do ano passado.

Cerca de 28 mil pessoas votaram na fotografia Station Squabble (“Briga na Estação”, em tradução livre), de autoria de Sam, como favorita.

Ele passou várias noites em uma estação de metrô no centro de Londres, deitado de bruços, na tentativa de obter o ângulo perfeito.

Os dois camundongos procuravam alimento separadamente até que se depararam com o mesmo pedaço de comida. Por uma fração de segundo, eles “discutiram” sobre quem deveria ficar com a migalha e, na sequência, cada um seguiu o seu caminho.

Sam diz que fotografar a vida selvagem urbana é sua paixão. Ele acredita que as pessoas têm uma conexão com os animais nas cidades, uma vez que estas criaturas vivem entre nós. Ele também admira a perseverança dos animais que sobrevivem em um ambiente tão adverso.

O concurso Wildlife Photographer of the Year é organizado pelo Museu de História Natural de Londres.