Imagem de santa fica intacta após incêndio em apartamento

As chamas consumiram a residência, mas a imagem de uma santa permaneceu intacta em meio ao fogo

Na noite de terça-feira (7), um apartamento foi quase destruído durante incêndio, no bairro do Farol, em Maceió. As chamas consumiram a residência, mas a imagem de uma santa permaneceu intacta em meio ao fogo.

Os militares ficaram surpresos pelo caso acontecer na véspera do Dia de Nossa Senhora da Conceição. “Amanhã é Dia de Nossa Senhora e acabo de chegar de uma ocorrência de incêndio, onde a unidade ficou completamente destruída. A imagem da santa ficou exposta a um calor absurdo, mas ficou intacta e nem rachou”, postou o tenente-coronel Gustavo Burity logo após o incêndio.

Assim como a imagem da santa, alguns móveis da sala não foram atingidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio ainda não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros tem o prazo de 30 dias para entregar relatório após a perícia.