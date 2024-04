Idoso sofre queimadura durante cirurgia no olho em AL

No Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, um idoso de 71 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º graus durante uma cirurgia no olho.

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o paciente deu entrada no HGE no dia 26 de março com um problema grave no olho. Os médicos avaliaram o paciente, solicitaram exames e decidiram pela necessidade de realizar a cirurgia.

Durante o procedimento cirúrgico, que foi feito com o uso de um bisturi elétrico, o paciente sofreu as queimaduras. No entanto, não foram detalhadas as circunstâncias precisas do acidente.

Após o ocorrido, o homem foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do próprio HGE, onde permanece internado recebendo cuidados médicos. A instituição afirmou estar prestando todo o suporte necessário ao paciente e que medidas estão sendo tomadas para investigar o ocorrido.