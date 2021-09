Idoso sofre parada cardíaca enquanto dirigia caminhão

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem não apresentava sinais vitais quando a equipe chegou no local

Na manhã desta quarta-feira (15), um idoso de 65 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto conduzia um caminhão-pipa e o veículo colidir com um bambuzal, em Teófilo Otoni (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem não apresentava sinais vitais quando a equipe chegou no local. Após procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, o idoso foi levado com pulso para o hospital.

Segundo informações do O Tempo, o idoso morreu na unidade de saída. Os bombeiros informaram que a informação do óbito foi confirmada extraoficialmente, por outras fontes.