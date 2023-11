Idoso sofre AVC e morre em quarto de motel em MT

Quando as autoridades chegaram ao local, o idoso de 63 anos já estava sem vida

No último domingo (5), um idoso de 63 anos, identificado como Marcos Antônio Andrade, foi encontrado sem vida dentro de um motel localizado no Bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, cidade situada a 360 km de Cuiabá.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi descoberta já sem sinais vitais. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou que o idoso faleceu devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Amostras do corpo foram coletadas e encaminhadas ao laboratório forense para confirmar a causa exata da morte.

O incidente foi comunicado à Polícia Militar por volta das 22h30, quando os funcionários do motel chamaram as autoridades, relatando que o idoso estava passando mal e sofrendo de falta de ar desde as 22h05. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, Marcos Antônio já estava sem vida.

As circunstâncias precisas que levaram à morte do idoso ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.