Idoso salva netos de afogamento mas acaba levado pelas correntezas

Um homem, de 63 anos salvou os dois netos de um afogamento, mas acabou levado pelo Rio Ingaí em Fortaleza dos Valos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, neste domingo (2).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ibirubá, que atendeu a ocorrência, o chamado chegou por volta das 15h45. O corpo de Aristeu Horst foi encontrado poucos metros do local.

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (3), no cemitério Municipal de Fortaleza dos Valos. O caso será investigado pelo delegado Josuel dos Reis Muniz.