Idoso recordista desfila na SPFW

idoso ficou conhecido na cidade como o funcionário mais antigo do mundo depois que entrou para o Guinness Book em 2018 por ter a carreira mais longa em uma mesma empresa

Na quarta-feira (17), Walter Orthmann desfilou na passarela São Paulo Fashion Week (SPFW). O idoso ficou conhecido na cidade como o funcionário mais antigo do mundo depois que entrou para o Guinness Book em 2018 por ter a carreira mais longa em uma mesma empresa.

Walter é funcionário de uma loja de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, e representou a empresa usando as peças do estilista Ronaldo Fraga.

A coleção representada por Walter se chama “Entre Tramas e Beijos”. As peças são 100% à base de tecidos jacquard, padronagens complexas de entrelaçamento, com design exclusivo.

Em 2021, o idoso completou 83 anos de trabalho na companhia