Idoso morre queimado após vazamento de gás de cozinha

O idoso estava sozinho no momento do acidente e cozinhando, segundo os bombeiros

Um idoso de 69 anos morreu durante um incêndio em sua casa, na quarta-feira (12), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um vazamento no botijão de gás de cozinha.

A princípio, a suspeita é que a mangueira do botijão se soltou e causou o vazamento.

Flávio Santos, vizinho do idoso, passava em frente a casa e ouviu o pedido de socorro. Ele contou que pulou o muro e chegou até a porta da cozinha, mas ela estava trancada.

Ele viu o idoso dentro da casa pegando fogo. No desespero, Flávia arrombou a porta da cozinha, mas a entrada de oxigênio no interior da casa teria estimulado o crescimento do fogo.

“Quando arrebentei a porta da cozinha, que o oxigênio entrou, o jato do fogo do botijão foi direto no corpo dele. Ele caiu de costa, já com fogo. O botijão começou a rodar dentro da cozinha”, lamentou o vizinho.

Com o avanço das chamas em todo o imóvel, Flávio correu para a porta da frente e pediu ajuda a vizinhos para chamar os bombeiros. A casa ficou destruída pelo incêndio.