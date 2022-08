Idoso morre baleado após cair em armadilha que ele mesmo criou em MG

Outra hipótese é que ele tenha se esquecido da existência da armadilha, instalada após ferramentas da oficina terem sido furtadas

Um mecânico morreu neste sábado (20), em Araxá (MG), vítima da armadilha que havia construído para proteger sua oficina.

O caso ocorreu pela manhã, quando ele abria o estabelecimento. Familiares ouvidos pela Polícia Civil explicaram que o homem era idoso e tinha catarata, o que poderia prejudicar a visualização do fio que acionava o mecanismo.

Outra hipótese é que ele tenha se esquecido da existência da armadilha, instalada após ferramentas da oficina terem sido furtadas.

Segundo o perito Thiago Oliveira, o dispositivo encontrado no local demonstra conhecimento na área elétrica e é o primeiro do gênero com o qual ele se depara em seis anos de atuação na Polícia Científica.

O mecanismo era acionado por um fio de cobre fino e transparente que cruzava o terreno e tinha por objetivo fazer um possível ladrão tropeçar. “Ao tropeçar, era acionada uma mola ligada a duas saídas de energia. Uma estava ligada à parte posterior da arma artesanal, posicionada para quem invadisse o local indevidamente, e a outra estava ligada na tomada. Quando o circuito era fechado, gerava-se uma centelha e a arma, que estava carregada com pólvora, esfera e bucha, propelia o projétil”, explica Oliveira.

O idoso foi atingido pela bala na região direita do peito e faleceu no local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).