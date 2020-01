Idoso morre após sofrer descarga elétrica no quintal da própria casa

PUBLICIDADE 

Um homem, de 64 anos, morreu nesta segunda-feira (27), após sofrer uma descarga elétrica no quintal da própria casa.

De acordo com a polícia, o homem identificado como Francinaldo Pinto foi até o quintal para realizar reparos em uma instalação elétrica. Havia chovido. Ao entrar em contato com os fios, ele sofreu uma descarga elétrica e morreu logo em seguida.

O caso ocorreu em Mossoró-RN. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte foi acionada e desligou a rede elétrica da rua, para que o cadáver fosse retirado de dentro do imóvel.